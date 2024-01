Kanton St. Gallen vergibt SAP-Aufträge

Der Kanton St. Gallen hat in einer öffentlichen Ausschreibung je 4 Rahmenvertragspartner für die Erbringung von SAP-Dienstleistungen in den Bereichen FI / CO (Finance und Controlling) sowie Logistik gesucht. Jetzt wurden die Zuschläge erteilt. Die Vertragsdauer ist 5 Jahre, die Gewinner werden sich mittels Mini-Tender-Verfahren für konkrete Projekte bewerben müssen.

Für den Bereich FI / CO suchte St. Gallen Unterstützung mit einem geschätzten Maximalvolumen von 20'000 Stunden. Die Zuschläge gingen an Best Practice Consulting, Münster, Q-Perior, Zürich, Novo Business Consultants, Zürich und Emineo, Baar. Die Offerten der Gewinner (für das Maximalvolumen) bewegten sich zwischen rund 3,5 und 4,7 Millionen Franken.

Q-Perior, Novo Business Consultants und Emineo kommen auch beim zweiten Los für den Bereich Logistik zum Zug. Der 4. Zuschlagsempfänger bei diesem Los ist Swisscom. Das geschätzte Maximalvolumen für Los 2 liegt bei 10'000 Stunden. Die Angebote lagen bei 2,1 bis 2,3 Millionen Franken.