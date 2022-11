Kanton St. Gallen will digitale Baugesuche einführen

Im Kanton St. Gallen und den dazugehörigen Gemeinden sollen Baubewilligungs- und Plangenehmigungsverfahren künftig auf der digitalen Plattform "eBaubewilligungSG" abgewickelt werden können. Eine entsprechende Ausschreibung wurde auf simap.ch veröffentlicht. Gesucht wird ein Anbieter, der ein entsprechendes Fachsystem während mindestens 5 Jahren zur Verfügung stellen kann. Die Laufzeit des Vertrages kann dabei zweimal um je zwei Jahre verlängert werden.

Mit dem neuen System soll ein papierloses und medienbruchfreies Baubewilligungs- und Plangenehmigungsverfahren realisiert werden, in dem alle Parteien vom Gesuchsteller über die Bewilligungsbehörden der Gemeinden bis hin zu den Verwaltungseinheiten des Kantons involviert sind. Sämtliche Daten aus bisher genutzten elektronischen Systemen sollen zudem in das neue System migriert und auch so weiterhin nutzbar bleiben, schreibt der Kanton in der Ausschreibung.

Diese Migration werde "eine besondere Herausforderung" sein, heisst es in einer separaten Mitteilung zu der Ausschreibung. Eine Arbeitsgruppe würde dafür parallel zur Ausschreibung an einem entsprechende Migrationskonzept arbeiten. Danach soll Anpassung an das neue IT-Fachsystem erfolgen. Wer den Zuschlag bekommt, entscheidet das E-Government-Kooperationsgremium voraussichtlich Ende Mai 2023. Das neue System soll dann Mitte 2026 in Betrieb gehen.