Kantonales Wahl-Auszählungssystem im Bug-Bounty-Test

Im Januar 2021 erhielt Abraxas den Zuschlag der Kantone Thurgau und St. Gallen, deren neues Wahl-Auszählungssystem zu liefern. Der Thurgau bezahlt Abraxas rund 1,8 Millionen Franken, von St. Gallen gibt es laut dem damaligen Zuschlag 2,4 Millionen für das neue Tool "Voting Ausmittlung". Mit diesem wird das 20 Jahre alte System namens Wabsti abgelöst. Das neue System soll transparenter sein. So wurde Abraxas etwa dazu verpflichtet, den Quellcode des Systems offenzulegen. Ein alter Kritikpunkt des Systems , die Daten würden auf Abraxas-Servern gespeichert, bleibt indes bestehen: "Wir betreiben die Server um Auftrag der Kantone Thurgau und St. Gallen", sagte Peter Gassmann, Head of Solution Engineering bei Abraxas, an einer Medienveranstaltung.