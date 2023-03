Kantonsverbund vergibt E-Gov-Auftrag an Gentics

Mit der Ausschreibung "E-Government-Basisinfrastruktur für Kantone und Gemeinden" hatten Obwalden, Nidwalden, Appenzell Ausserrhoden und Schaffhausen eine Lösung für sämtliche E-Government-Dienstleistungen gesucht. Diese sollen über einen zentralen Zugang in allen beteiligten Kantonen und ihren Gemeinden angeboten werden können. Den Zuschlag hat das österreichische Unternehmen Gentics Software erhalten.

Fleck ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der kantonalen AR Informatik und Ansprechperson beim Verein Schweizerische Städte- und Gemeinde-Informatik (SSGI), welcher die Obhut über die Beschaffung hat. Alle 4 Kantone sind Mitglied des Vereins und weisen bereits heute eine ähnliche IT-Landschaft auf.

Eingegangen sind 7 Angebote. Den Zuschlag für 1,86 Millionen Franken hat Gentics erhalten. Technische Kriterien wurden mit 20% gewichtet, die Kernfunktionen mit 30%, die Bedienerfreundlichkeit mit 15%, wirtschaftliche Kriterien mit 25%. "Im Bezug auf die relevanten Beurteilungskriterien der Ausschreibung erweist sich das Angebot der Firma Gentics Software AG als das wirtschaftlich günstigste", heisst es als Zuschlagsbegründung auf Simap.

Die CMS- und E-Portal-Firma Gentics Software hat ihren Hauptsitz in Wien und ist im Besitz der Austria Presse Agentur (APA). Anfang 2022 eröffnete sie das erste Schweizer Tochterunternehmen in Bern. Für die 4 Kantone verantwortet Gentics jetzt Betrieb, Wartung und Support für die kommenden 7 Jahre. Losgehen soll es mit der E-Gov-Lösung als erstes in Appenzell Ausserrhoden bereits im kommenden April mit der Einführung. Sie soll dort bis Ende Januar 2024 abgeschlossen sein.