Kapo St. Gallen bekommt eigenen Datentresor

M365 verarbeitet Daten in über 100 Ländern
Im M365-Migrationsprojekt der schottischen Polizei kamen Datenschutzbedenken auf. Diese konnte oder wollte Microsoft nicht abschliessend adressieren.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Im M365-Migrationsprojekt der schottischen Polizei kamen Datenschutzbedenken auf. Diese konnte oder wollte Microsoft nicht abschliessend adressieren.
Bis anhin verwaltet Deskbird Schreibtische, ganze Konferenzräume und Parkplätze. Künftig sollen komplette Immobilien hinzukommen und neue Märkte erschlossen werden.
Die bisherige Begleitung der IT-Projekte durch einen Bundesratsausschuss braucht es nicht mehr. Künftig rapportiert das VBS die Fortschritte einmal im Jahr direkt an den Bundesrat.
Im ePortal der ESTV ist jetzt auch das Agov-Login verfügbar. Bis in einem Jahr müssen alle Nutzerinnen und Nutzer umstellen.