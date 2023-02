Kein Ende der Entlassungen bei Twitter

Elon Musk versucht offensichtlich weiter, die Betriebskosten des von ihm übernommenen Micro-Blogging-Services Twitter zu senken. Laut einem Bericht von 'The Information' (Paywall) wurden am Samstag, 25. Februar 2023, mindestens 50 Leute gefeuert. Einige davon erhielten die Nachricht per E-Mail, andere konnten sich plötzlich nicht mehr in interne Systeme, beispielsweise ihre eigenen Mailboxen, einloggen.