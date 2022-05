"Keylogger": Websites speichern Formulare vor der Datenübermittlung

Ob bei der Buchung eines Hotelzimmers, dem Kauf von Turnschuhen oder der Anmeldung eines Newsletters: Eigentlich sollten Nutzerinnen und Nutzer davon ausgehen dürfen, dass die eingegebenen Daten auf der Website erst dann an den Betreiber übermittelt werden, wenn sie auf "Senden" drücken.

Das ist nicht immer der Fall, wie eine internationale Untersuchung der Universitäten aus Lausanne, Radboud (Niederlande) und Leuven (Belgien) zeigt. Zahlreiche Websites speichern die Informationen schon, bevor diese von den Nutzenden "offiziell" abgeschickt und übermittelt werden.

Tausende Websites betroffen

"Wenn es bei einem Formular einen Senden-Button gibt, ist die vernünftige Erwartung, dass es Ihre Daten erst übermittelt, wenn Sie darauf klicken“, zitiert ' Wired ' Güneş Acar, Professor und Forscher an der Radboud-Universität. Man sei überrascht gewesen von den Ergebnissen, so Acar.

Für die Studie untersuchten die Forscher 100'000 Websites, jeweils mit Besucherstandort EU und USA. Ergebnis: 1844 Websites speicherten die Daten von EU-Nutzern und 2950 jene von US-Nutzerinnen. 52 Websites hätten sogar Passwortdaten vor der Übermittlung gesammelt. Diese Fälle seien aber mittlerweile nach dem Hinweis der Forscher an die Betreiber behoben, schreibt 'Wired'.

Keylogger-ähnliches Verhalten

Die Studienautoren schreiben, dass das Verhalten solcher Formulare im Kern an Keylogger erinnere. Viele der Websites würden aber anscheinend nicht selbst beabsichtigen, die Datenprotokollierung durchzuführen, sondern integrieren Marketing- und Analysedienste (gemeint sind Trackingpixel) von Drittanbietern, die das Verhalten verursachen. Das könnte auch zum regionalen Unterschied geführt haben: In der EU dürften Websitebetreiber aufgrund der DSGVO weniger Trackingpixel einsetzen als in den USA.