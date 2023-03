KI-Anwalt wird selbst vor Gericht gezerrt

Die Software "Donotpay" ist darauf spezialisiert, Strafzettel vor Gericht anzufechten – als KI-Anwalt. Die Künstliche Intelligenz hört per Smartphone im Gericht mit und liefert den Angeklagten in Echtzeit Argumente und Antworten zu ihrer Verteidigung. Im ersten Jahr ihrer Erfindung soll "Donotpay" in 160'000 von 250'000 Fällen erfolgreich gewesen sein

Doch der Smartphone-Jurist hat ein Problem: Er ist an kaum einem Gericht zugelassen. Und deswegen wurde der Roboter nun verklagt . Donotpay habe keinen Abschluss in Rechtswissenschaften und werde von keinem Anwalt beaufsichtigt, so die Klageschrift laut ' The Register '.