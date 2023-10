KI-Empfehlungen für Brack-Kundschaft

Wer beim Shoppen auf Brack.ch Genaueres wissen will, kann sich neu an einen KI-Chatbot wenden. Zum Beispiel mit Prompts wie: "Ich suche ein Geschenk für mein Götti-Kind, das gerne Nintendo Switch spielt. Was kannst du mir empfehlen?". Oder: "Worauf soll ich beim Kauf eines Gaming-PCs achten?". Oder: "Hilf mir bitte, mein Wohnzimmer zu dekorieren."

Die Chats würden nicht im Kundenprofil gespeichert und das KI-Tool habe keinen Zugriff auf frühere Gespräche mit derselben Person, schreibt Brack. Der Chatbot sei so konzipiert, dass der Datenschutz der Kundinnen und Kunden gewährleistet sei. Die Eingaben werden demnach von OpenAI verarbeitet, aber nicht als Trainingsdaten weiterverwendet.

Ergänzung zum Kundendienst

Im Chat lassen sich weitere Rückfragen stellen und die Probleme eingrenzen – nach dem Muster, das viele beispielsweise schon von ChatGPT kennen. So erhalten die Kunden dann passende Empfehlungen aus dem Sortiment des Aargauer Handelskonzerns.

Brack bewirbt das neue Angebot nicht primär als eigenständigen Service, sondern eher als Ergänzung: Der KI-Bot soll als erste Anlaufstelle insbesondere ausserhalb der Bürozeiten des Kundendiensts dienen.

Erst Beta, dann besser

Um Hemmschwellen abzubauen, bietet der Chatbot auf der Startseite gleich einige Beispielprompts. Auch stellt das System Rückfragen und geht so auf offen gestellte Anliegen der Kunden ein.

Derzeit läuft der Betatest für zufällig ausgewählte Mitglieder des Bonusprogramms "Brack.ch Plus". Dabei soll der Chatbot weiter verbessert werden – weshalb die User auch aufgefordert werden, die Antworten des Bots zu bewerten und zu kommentieren.

In den nächsten Wochen wird die KI-Produktberatung dann für alle Bonusprogramm-Mitglieder geöffnet – und bis zum Jahresende für die gesamte Kundschaft.