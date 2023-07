Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, OpenAI sowie die KI-Startups Anthropic und Inflection haben an einem Treffen zu Künstlicher Intelligenz mit US-Präsident Joe Biden teilgenommen. Die 7 Unternehmen kündigten an, eine Selbstverpflichtung zum verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie einzugehen. Dazu gehört, dass KI-Programme vor der Veröffentlichung auf ihre Risiken geprüft werden.

Auch sollen von Software mit Künstlicher Intelligenz erstellte oder veränderte Inhalte gekennzeichnet werden, wie Biden nach dem Treffen sagte. Die Unternehmen wollen unter anderem ein System einführen, mit dem jegliche von einer KI erstellten Inhalte per Wasserzeichen markiert werden.

Visuelle und akustische KI-Inhalte kennzeichnen

Ein US-Beamter sagte laut 'Wall Street Journal' (Paywall), dass die Unternehmen im Rahmen der Vereinbarung ein System für visuelle und akustische Inhalte entwickeln und implementieren werden. Das Wasserzeichen werde in die Plattformen eingebettet. Jeder von einem User erstellte Inhalt lasse dann erkennen, dass er von KI generiert wurde und mit welchem KI-System.

Die Unternehmen versprachen darüber hinaus, personenbezogene Daten ihrer Nutzer und Nutzerinnen zu schützen, die Technologie frei von Vorurteilen zu halten und die Nutzung zur Diskriminierung von Minderheiten zu verhindern. Zu weiteren Verpflichtungen gehören die Entwicklung von KI-Programmen für die medizinische Forschung oder zur Eindämmung des Klimawandels.

Es braucht auch neue Gesetze

In einer Rede im Weissen Haus sagte Biden, dass KI sowohl Risiken als auch Chancen birgt. "Wir werden in den nächsten 10 Jahren oder sogar in den nächsten Jahren mehr technologische Veränderungen erleben als in den letzten 50 Jahren. Das war für mich, ehrlich gesagt, eine erstaunliche Offenbarung", sagte er. Das sei eine ernste Verantwortung: "Wir müssen es richtig machen."

Die freiwilligen Zusagen der KI-Unternehmen seien "ein vielversprechender Schritt", aber man werde auch neue Gesetze und Aufsicht brauchen, so Biden. Die vorgestellten Richtlinien verlangen von Unternehmen nicht, Informationen über ihre Trainingsdaten offenzulegen. Laut Experten ist dies aber von entscheidender Bedeutung, um Voreingenommenheit zu bekämpfen, Urheberrechtsmissbrauch zu verhindern und die Fähigkeiten von Modellen zu verstehen. Auch die Auswirkungen der KI-Entwicklungen auf den Arbeitsmarkt würden nicht angesprochen, bemängelten Kritiker.