KI-Hype wirkt sich noch nicht auf IT-Investitionen aus

Um 6,8% werden die IT-Ausgaben von Unternehmen in diesem Jahr laut Marktforschern wachsen. Damit steigen die Ausgaben zwar deutlich stärker als 2023, aber Gartner hat die Prognose für 2024 leicht nach unten korrigiert.

"Während GenAI alles verändern wird, wird es keinen signifikanten Einfluss auf die IT-Ausgaben haben", sagt John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst bei Gartner. Es verhalte sich ähnlich wie bei IoT, Blockchain und anderen grossen Trends, die man in den vergangenen Jahren gesehen habe. Aber, so der Analyst weiter, 2024 werde das Jahr sein, in dem Unternehmen in die Planung des Einsatzes von generativer KI investieren.

CIOs wollen Effizienz und scheuen Veränderungen

Den grössten Brocken ihrer IT-Budgets werden Unternehmen laut der Gartner-Mitteilung in IT-Services stecken. Dies sei vor allem darauf zurückzuführen, dass Firmen ihre Effizienz optimieren wollen. Entsprechende Projekte seien vor allem in Zeiten der wirtschaftlichen Unsicherheit von entscheidender Bedeutung, fügen die Marktforscher an. Insgesamt würden CIOs bei neuen Investitionen ein höheres Mass an Risikominderung sowie eine grosse Ergebnissicherheit verlangen.

Ein Faktor, der die IT-Ausgaben gemäss Gartner ebenfalls beeinflusst, ist eine gewisse Veränderungsmüdigkeit, die man bei CIOs beobachte. Dies äussere sich in einem Widerstand, neue Verträge zu unterzeichnen, sich zu langfristigen Initiativen zu verpflichten oder neue Technologiepartner zu gewinnen.