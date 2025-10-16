KI-Konsortium bezahlt Rekordsumme für RZ-Betreiber

Der US-Betreiber von Rechenzentren, Aligned Data Centers, wird verkauft. 40 Milliarden US-Dollar bezahlt ein Konsortium für das Unternehmen und dessen 50 RZs in Nord- und Südamerika. Laut Mitteilung handelt es sich um den bis dahin teuersten Deal im Bereich Rechenzentren und digitaler Infrastruktur. Der Abschluss wird für die erste Hälfte des Jahres 2026 erwartet.

Gemäss eigenen Angaben hat sich Aligned in weniger als einem Jahrzehnt zu einem der grössten und am schnellsten wachsenden RZ-Betreiber weltweit entwickelt. Das Unternehmen konzipiert, baut und betreibt moderne Rechenzentren und Datencampusse für die führenden Hyperscaler. Standorte sind unter anderem Atlanta, Chicago, Dallas, Phoenix (alle USA), São Paulo (Brasilien), Queretaro (Mexiko) und Santiago (Chile).

Hinter dem Kauf stehen die Investment-Unternehmen Blackrock und MXP sowie die Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP). Zu diesem Konsortium haben sich neben diesen beiden Unternehmen Microsoft, Nvidia und xAI zusammengeschlossen. Ziel des Zusammenschlusses ist es, die Kapazität der KI-Infrastruktur zu erweitern.

Für AIP ist es die erste getätigte Investition. "Diese Partnerschaft bringt führende Unternehmen zusammen und mobilisiert privates Kapital, um KI-Innovationen zu beschleunigen und das globale Wirtschaftswachstum und die Produktivität voranzutreiben", sagte Larry Fink, CEO von Blackrock und Chairman von AIP, in der Mitteilung. Mit der Investition in Aligned verfolge man das Ziel weiter, die für die Zukunft der KI erforderliche Infrastruktur bereitzustellen.