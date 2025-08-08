KI soll in der Stadt Zürich Ertrinkende retten

Die Stadt Zürich will im nächsten Jahr einen KI-Pilotversuch in einem städtischen Hallenbad starten. Ein Videosystem, das mit Künstlicher Intelligenz gesteuert wird, soll das Schwimmen sicherer machen. Sobald sich jemand im Becken nicht mehr bewegt, löst das System Alarm aus, erklärte das zuständige Sportamt gegenüber 'SRF Regionaljournal'.

Solche KI-Systeme sind unter anderem bereits in Schwimmbädern in den Städten Bern und Kreuzlingen sowie in einigen Gemeinden im Kanton Zürich im Einsatz. In der Stadt ist vorerst nur ein einzelner Test in einem Hallenbad geplant. In welchem, ist noch offen. Davor will das Sportamt auch noch einmal vertiefter abklären, ob ein Einsatz datenschutzkonform ist.

Nach einem Pilotversuch sollen die Daten ebenso wie Fehlalarme ausgewertet und entschieden werden, ob die Überwachung "einmalig bleibt oder ausgebaut wird", so Tobias Bernhard, Leiter der Zürcher Bad- und Eisanlagen. Er betonte gegenüber 'Tsüri.ch', dass KI die Badeangestellten keinesfalls ersetzen, sondern sie lediglich unterstützen soll. Zu den Unfällen in den Indoor-Bädern sagte Bernhard': "Wir hatten leider im letzten Jahr einen Todesfall in einem Hallenbad, meistens ist das mit Herz-Kreislauf-Beschwerden verbunden."

Zu den meisten Badeunfällen mit Ertrinkenden kommt es allerdings in der Limmat oder im Zürichsee. Doch dort können solche Systeme aktuell nicht helfen. Das liegt laut Bernhard an der Strömung und der Trübung des Wassers, welche die Sensoren nicht funktionieren lassen. Auch in Freibädern könne es zu Problemen kommen, etwa durch grelles Sonnenlicht, das die Erkennung von Ertrinkenden stören könnte.

Billig wird eine mögliche und grossflächige KI-Unterstützung der Zürcher Bademeisterinnen und Bademeister nicht. Bereits in Schweizer Badeanstalten installierte Videosysteme kosteten pro Bad zwischen 100’000 und 250’000 Franken, dazu kommen die Betriebskosten. Die Stadt Zürich betreibt 7 Hallenbäder und 18 Freibäder.