KI-Startup Aica sammelt 2,35 Millionen Franken

Das in Prilly im Kanton Waadt ansässige Startup Aica hat ein System ent­wickelt, das Künstliche Intelligenz in sensorbasierte Echtzeitsteuerungen integriert. Damit sollen die Implementierung von Automatisierungen in der Industrie vereinfacht und die Entwicklungskosten gesenkt werden. In einer Seed-Finanzierungsrunde hat das Unternehmen jetzt 2,35 Millionen Franken eingesammelt.

Die Lösung von Aica wird gemäss einer Mitteilung bereits von Kunden in den Bereichen Biowissenschaften und Chemie eingesetzt, darunter Branchen­führer wie Schaeffler, Actemium und mehrere KMU in der Schweiz. Die Finanzierungs­runde wurde von der Risikokapitalgesellschaft Momenta angeführt. Zudem beteiligte sich die Zürcher Kantonalbank sowie bestehende Investoren wie Spicehaus, HTGF und Schaeffler.

Die Investition soll die globale Expansion von Aica vorantreiben und die KI-gesteuerten Automatisierungsfähigkeiten des Unternehmens verbessern. "Während sich das Unternehmen mit seiner KI-gestützten Technologie zur Kraftanpassung noch in der Anfangsphase befindet, wird diese Finanzierung ein beschleunigtes Wachstum ermöglichen", schreibt das Startup.