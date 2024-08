KI-Startup Cohere sammelt 500 Millionen Dollar

In einer Finanzierungsrunde hat die kanadische KI-Firma Cohere 500 Millionen Dollar an Kapital eingesammelt. Das Geld kommt unter anderem von Cisco, AMD, Salesforce und Fujitsu.

Die Series-D-Runde, an der sich auch der kanadische Pensions­invest­ment­manager PSP und Kanadas Export­kredit­agentur beteiligten, bewertet Cohere laut 'Bloomberg' (Paywall) mit 5,5 Milliarden Dollar. Damit hat sich die Bewertung des von Google-Forschern mitgegründeten Unternehmens seit Juni 2023 mehr als verdoppelt.

Vor allem auf den Unternehmenseinsatz ausgerichtet

Anders als OpenAI, Anthropic und weitere Unternehmen, die im Bereich der generativen KI tätig sind, richtet sich Cohere kaum an Endkunden. Stattdessen fokussiert das Unternehmen auf den Unternehmenseinsatz seiner Modelle, etwa in Form von Chatbots, die beispielsweise bei Oracle genutzt werden. Die KI des Startups ist in eine Reihe von Oracles Softwareprodukten eingebaut , einschliesslich Netsuite und Branchenanwendungen wie Oracle Cerner.

Stellenabbau trotz Wachstumsplänen

Mit dem nun eingenommenen Kapital wolle die KI-Firma sich für "beschleunigtes Wachstum" aufstellen, so ein Sprecher gegenüber 'Techcrunch'. Ende März generierte Cohere laut 'Bloomberg' einen Jahresumsatz von 35 Millionen Dollar.

Allerdings informierte die Firma nur kurz nach Bekanntwerden des Abschlusses der Finanzierungsrunde über Entlassungen. Sie seien ein "notwendiger Schritt, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Leute an Bord haben", zitiert 'Fortune' aus einem Schreiben von CEO Aidan Gomez an sein Team. Man wolle aber "in schnellem Tempo" neue Leute einstellen. Betroffen seien etwa 5% der aktuell rund 400 Mitarbeitenden.

Milliarden für KI-Entwicklung

In diesem Jahr gab es bereits eine ganze Reihe grosser Investitionen in KI-Startups. So nahm ScaleAI im Mai eine Milliarde Dollar ein, X.AI sammelte gar sechs Milliarden Dollar. Für den französischen Anbieter Mistral AI gab es kürzlich eine Finanzspritze von über 640 Millionen Dollar.

Analysten der Bank of America gingen in einer Prognose vom vergangenen Frühjahr davon aus, dass die KI-Branche bis 2026 rund 900 Milliarden Dollar schwer sein wird. Vom Unternehmensberater PwC hiess es, dass KI im Jahr 2030 bis zu 15,7 Billionen Dollar zur Weltwirtschaft beitragen könnte.