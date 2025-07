KI-Startup Modulos sammelt 8,7 Millionen Franken

Das Zürcher Startup Modulos entwickelt eine KI-Governance-Plattform. Damit soll die Compliance-Belastung in ein automatisiertes, intelligentes Workflow-Management übergehen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heisst. In dieser kündigt das Startup auch den Abschluss einer Pre-Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8,7 Millionen Franken an.

Die Investition zielt darauf ab, vom schnell wachsenden Markt für KI-Governance zu profitieren, da Unternehmen weltweit vor dringenden Compliance-Fristen stehen. So tritt beispielsweise im August 2026 der AI Act der EU in Kraft. Die Plattform soll MLOps, LLMOps und Auditing-Infrastrukturen integrieren und KI-Agenten nutzen, um die Einhaltung von sich ändernden Vorschriften sicherzustellen.

Das Startup bietet Governance-Lösungen für den AI Act der EU, ISO 42001 und das Risk Management Framework für Künstliche Intelligenz des amerikanischen NIST an. Zudem arbeitet es laut eigenen Angaben auch in verschiedenen Regulierungsgremien mit, darunter beim KI-Büro der EU, beim AI Safety Institute des NIST und beim Sandbox-Programm der spanischen Regierung.

"Der Markt für KI-Governance entwickelte sich über Nacht von einer theoretischen zu einer geschäftskritischen Angelegenheit", sagte Kevin Schawinski, CEO und Mitgründer. "Unternehmen können Compliance nicht länger als Nebensache betrachten. Unsere Plattform bietet ihnen die Infrastruktur, um verantwortungsvolle KI zu skalieren, ohne dabei die Innovationsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen."

Die Finanzierungsrunde wurde von bestehenden Investoren unterstützt, die die langfristige Vision von Modulos seit den frühen Phasen der Entwicklung des EU-KI-Gesetzes begleitet haben. Mit dem frischen Kapital soll die Compliance-Automatisierungsplattform vorangetrieben und skaliert werden, sobald die globalen Vorschriften in Kraft treten.

"Das ist erst der Anfang", fügte Schawinski hinzu. "Da der Markt für KI-Governance weltweit wächst, bauen wir die Infrastruktur auf, die darüber entscheidet, wie verantwortungsvolle KI auf Unternehmensebene entwickelt und eingesetzt wird."