KI-Startup Veezoo sammelt 6 Millionen ein

Das ETH-Spin-off Veezoo hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Kapital unter anderem von ACE Ventures will das Unternehmen nach Europa und in die Vereinigten Staaten expandieren, wie es mitteilt.

Das heute nach eigenen Angaben profitable Unternehmen startete im Jahr 2016. Seitdem hat es eine Agentic-Analytics-Plattform entwickelt, die auf einem Knowledge Graph basiert. Dort sind laut Eigenbeschrieb die entscheidungsrelevanten Daten eines Unternehmens repräsentiert, auf die Nutzende mittels natürlichsprachlichen Abfragen zugreifen können. Die Governance und Sicherheit würden durch den rollenbasierten Zugriff gewährleistet. Veezoo zählt Tausende Anwender in Unternehmen wie Axa , Baloise, Bayer, Breitling und Valora zu seinen Kunden.

Die Gründer Till Haug, João Pedro Monteiro und Marcos Monteiro sind weiterhin in der operativen Führung des Unternehmens aktiv. "Mit dieser Finanzierungsrunde können wir unsere Präsenz in Europa und den Vereinigten Staaten ausbauen und unsere Technologie weiterentwickeln", freut sich CEO Marcos Monteiro in der Mitteilung.