KI übernimmt die Jobs der Berufseinsteiger

Ausscheidende Angestellte als grosses Sicherheitsrisiko?
Laut einer Umfrage glaubt eine sehr grosse Mehrheit der CISOs in Deutschland, dass ausscheidende Mitarbeitende eine Rolle bei Datenverlusten gespielt haben.
Loading
Laut einer Umfrage glaubt eine sehr grosse Mehrheit der CISOs in Deutschland, dass ausscheidende Mitarbeitende eine Rolle bei Datenverlusten gespielt haben.
Der unautorisierte Einsatz von KI ist aktuell eine der grössten Cyberbedrohungen. Ein Grund ist, dass dabei herkömmliche Schutzmechanismen zu kurz greifen.
Mitarbeitende der Pharmafirma Siegfried sollten nach einem Ransomware-Stillstand die Arbeitszeit nachholen. Das sei nicht rechtens, entschied das Aargauer Obergericht.
Der langjährige Elca-Manager übernimmt beim Westschweizer Startup als COO. Er soll Mikujy zu Wachstum verhelfen.