KI übernimmt die Jobs der Berufseinsteiger

KI-Anwendungen wurden massive Einflüsse auf den Arbeitsmarkt vorhergesagt. Eine Studie der US-amerikanischen Stanford Universität zufolge gibt es jetzt erste Anzeichen, wie sich KI auf die Beschäftigungsentwicklung auswirkt. Die Forschenden haben Daten des grössten Anbieters von Lohnbuchhaltungssoftware in den Vereinigten Staaten ausgewertet.

Laut den Studienautoren wächst der US-amerikanische Arbeitsmarkt derzeit leicht. Die Zahl der Jobs für junge Arbeitnehmende stagniere allerdings. Dies sei ein erster Beleg für den Beginn der KI-Revolution, die erhebliche Auswirkungen auf Berufseinsteiger habe.

Seit der grossflächigen Einführung von generativer KI sei die Beschäftigung von jungen Berufstätigen (im Alter von 22 bis 25 Jahren) in Bereichen wie Kundendienst und Softwareentwicklung sogar um 13% gesunken. Rückläufige Beschäftigungszahlen gebe es hauptsächlich in Jobs, in denen KI eher die menschliche Arbeit automatisiert als sie ergänzt.

Im Gegensatz dazu sei die Beschäftigung von Arbeitnehmern in weniger KI-affinen Bereichen stabil geblieben oder sogar gewachsen, konstatieren die Wissenschaftler. Das gelte auch für erfahrene Arbeitnehmende. Die Anpassung des Arbeitsmarktes an die neue Realität erfolge in erster Linie über die Beschäftigung und nicht über die Vergütung, heisst es weiter.