KI übernimmt die Jobs der Berufseinsteiger

27. August 2025 um 09:38
image
Foto: Charanjeet Dhiman / Unsplash

Anwendungen mit KI führen zu weniger Beschäftigung bei jungen Arbeitnehmenden. Die Stellen von älteren Berufsleuten sind hingegen weniger gefährdet durch die Technologie.

KI-Anwendungen wurden massive Einflüsse auf den Arbeitsmarkt vorhergesagt. Eine Studie der US-amerikanischen Stanford Universität zufolge gibt es jetzt erste Anzeichen, wie sich KI auf die Beschäftigungsentwicklung auswirkt. Die Forschenden haben Daten des grössten Anbieters von Lohnbuchhaltungssoftware in den Vereinigten Staaten ausgewertet.
Laut den Studienautoren wächst der US-amerikanische Arbeitsmarkt derzeit leicht. Die Zahl der Jobs für junge Arbeitnehmende stagniere allerdings. Dies sei ein erster Beleg für den Beginn der KI-Revolution, die erhebliche Auswirkungen auf Berufseinsteiger habe.
Seit der grossflächigen Einführung von generativer KI sei die Beschäftigung von jungen Berufstätigen (im Alter von 22 bis 25 Jahren) in Bereichen wie Kundendienst und Softwareentwicklung sogar um 13% gesunken. Rückläufige Beschäftigungszahlen gebe es hauptsächlich in Jobs, in denen KI eher die menschliche Arbeit automatisiert als sie ergänzt.
Im Gegensatz dazu sei die Beschäftigung von Arbeitnehmern in weniger KI-affinen Bereichen stabil geblieben oder sogar gewachsen, konstatieren die Wissenschaftler. Das gelte auch für erfahrene Arbeitnehmende. Die Anpassung des Arbeitsmarktes an die neue Realität erfolge in erster Linie über die Beschäftigung und nicht über die Vergütung, heisst es weiter.
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Ausscheidende Angestellte als grosses Sicherheitsrisiko?

Laut einer Umfrage glaubt eine sehr grosse Mehrheit der CISOs in Deutschland, dass ausscheidende Mitarbeitende eine Rolle bei Datenverlusten gespielt haben.

publiziert am 27.8.2025
image

Schatten-KI ist grösstes IT-Risiko

Der unautorisierte Einsatz von KI ist aktuell eine der grössten Cyberbedrohungen. Ein Grund ist, dass dabei herkömmliche Schutzmechanismen zu kurz greifen.

publiziert am 26.8.2025
image

Cyberangriff hat in der Schweiz arbeitsrechtliche Folgen

Mitarbeitende der Pharmafirma Siegfried sollten nach einem Ransomware-Stillstand die Arbeitszeit nachholen. Das sei nicht rechtens, entschied das Aargauer Obergericht.

publiziert am 25.8.2025
image

Erwan Salembier wechselt zu Green-IT-Startup Mikujy

Der langjährige Elca-Manager übernimmt beim Westschweizer Startup als COO. Er soll Mikujy zu Wachstum verhelfen.

publiziert am 25.8.2025