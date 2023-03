KI-Wettrüsten geht weiter

So stellt auch Google Entwicklerinnen und Entwicklern ein Tool namens Makersuite zur Verfügung, mit dem sie mit den Sprachmodellen des Konzerns über die "Palm"-API experimentieren und arbeiten können. Unternehmen und Organisationen sollen über ein anderes Tool (Generative AI App Builder) ihre eigenen KI-gesteuerten Chat-Schnittstellen und digitalen Assistenten erstellen können, heisst es seitens Google.

Auch mit der Ankündigung, die KI-Funktionen in die eigene Office-Umgebung zu integrieren, kopiert Google die Redmonder. In Microsoft Office und weiteren Büroprodukten kommt die KI ebenfalls zum Einsatz . "Zunächst werden wir KI-gestützte Schreibfunktionen in Google Text & Tabellen und Google Mail einführen", so Google.