Kilchenmann eröffnet St.Galler Niederlassung

Der auf Medien und Kommunikationstechnik spezialisierte Berner IT-Dienstleister Kilchenmann eröffnet in diesem Monat eine neue Niederlassung in St.Gallen. Angesiedelt ist sie im Innovationszentrum Startfeld, einem Hub "für Innovationen und Start-ups rund um den Säntis", wie sich dieses selbst beschreibt.

Man habe in der Ostschweiz bereits einen grossen Kundenstamm, so Kilchenmann, der sowohl KMU als auch internationale Konzerne, Organisationen, Institutionen und Verwaltungen umfasse. An diese Kunden möchte man nun näher heranrücken.

Die Berner wollen ihre Präsenz in der Schweiz auch weiterhin ausbauen. Laut seiner Website hat Kilchenmann gegenwärtig Standorte in Kehrsatz bei Bern (Hauptsitz), Pratteln, Neuhof und in Deutschland in Eschbach in der Nähe von Freiburg. Nun plane man als weiteren Schritt die Gründung einer Niederlassung in Ecublens im Waadtland, so Kilchenmann.

Das Unternehmen ist auf Lösungen für Bereiche wie Collaboration, Digital Signage, Präsentationstechnik oder Customer Flow Management spezialisiert.