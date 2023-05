Kommt wieder Bewegung in den Core-Banking-Markt?

Eine Befragung von Schweizer Banken lässt auf den ersten Blick auf Zufriedenheit schliessen. Über 80% der Finanzhäuser bewerteten ihre Zufriedenheit mit 6 oder mehr von 10 möglichen Punkten. Die Stabilität, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit sowie der Leistungsumfang werden als Stärken genannt. Dies ging bereits aus den ersten Ergebnissen der IFZ-Studie "Zukunft der Kernbankensysteme", nun haben die Autoren ihre weiteren Ergebnisse publiziert.

Anlässlich der Präsentation merken die Studienautoren an, dass man die Zufriedenheit durchaus kritisch beurteilen könne. Die Banken loben zwar die Stabilität ihrer Core-Banking-Systeme, kritisieren gleichzeitig aber die hohen Kosten sowie die alte Technologie. Immer mehr Geld fliesse in die Aufrechterhaltung und den Betrieb statt in die Weiterentwicklung, erklärte Felix Buschor, Dozent und Projektleiter am Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) der Hochschule Luzern.

Gleichzeitig steige der Druck auf die Banken CIOs von der Business-Seite her. Die IT müsste neue Geschäftsmodelle abbilden und ermöglichen können, aber die Banken hätten mit der trägen Weiterentwicklung und fehlenden Schnittstellen zu kämpfen. Dies mache es schwierig, neue Lösungen aus dem Fintech-Ökosystem zu integrieren. Die Anbieter der Kernbankensysteme hätten es in der Vergangenheit versäumt, rechtzeitig auf Kunden- und Marktbedürfnisse zu reagieren, bilanzieren die Studienautoren.

Banken sind "wechselfaul"

Trotz aller Kritik ist die Wechselbereitschaft relativ klein, wie aus der Befragung weiter hervorgeht. Ein Drittel der Institute geht davon aus, dass sie auch in 10 Jahren noch mit dem aktuellen Anbieter ihres Kernbankensystems zusammenarbeiten werden. Dies überrascht wenig, denn ein Wechsel ist mit hohen Kosten und vielen Risiken verbunden.

Der Leidensdruck sei offenbar nicht gross genug, war an der Studienpräsentation zu hören. Damit Bankkunden einen Wechsel in Betracht ziehen, brauche es eine "permanente Frustration" und keine Aussicht auf Verbesserungen beim aktuellen Lieferanten, ergänzte Urs Blattmann, Dozent und Projektleiter am IFZ, bei der Studienpräsentation. Gleichzeitig müssten die Institute davon überzeugt sein, dass eine neue Lösung eine langfristige Besserung biete und die wichtigsten Probleme damit beseitigt werden könnten.

Lieber Schritt für Schritt als "Big Bang"

"Kernbankensysteme sind Monolithen", so Buschor. Dies habe man vor einigen Jahren noch als Pluspunkt betrachtet, heute sehe es anders aus. Er sieht daher einen Trend hin zur Verschlankung des Kerns, während um diesen Core herum ein Ökosystem aufgebaut werde. Banken könnten verschiedene Lösungen von verschiedenen Anbietern beziehen. Damit entfalle auch die Suche nach einem neuen System, das sämtliche Funktionen umfasse.

Mit dem Aufbau eines Ökosystems, Schnittstellen und einem schlankeren Kern könnten sich Banken Schritt für Schritt transformieren. Somit werde auch wieder etwas Bewegung in den Markt kommen, glaubt Buschor. "Big Bang"-Migrationen erwartet er allerdings wenige.

Die agile Transformation erleichtere das Risiko- und Kostenmanagement. Allerdings würden sich neue Herausforderungen ergeben, wie etwa das komplexere Partnermanagement. "Die Kunst ist die Integration", schliesst Buschor.