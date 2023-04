Kostenlose Verifizierung bei Linkedin kommt

Sinkende Werbeeinnahmen machen Twitter, Facebook und Instagram zu schaffen. Also suchen diese sozialen Netzwerke nach weiteren Einnahmequellen und sind zum gleichen Schluss gekommen: Sie bieten unter anderem eine Verifizierung der Identität gegen Geld an.

Linkedin geht einen anderen Weg und ermöglicht die kostenlose Bestätigung – auf 3 verschiedene Wege. Davon funktionieren allerdings in Europa nur deren 2. Der Dienst namens Clear setzt eine US-ID und -Telefonnummer voraus. Bleiben also noch Microsoft Entra und die E-Mail-Adresse des Arbeitgebers.

Für die Verifizierung mit dem Microsoft-Dienst Entra muss dieser vom Arbeitgeber eingesetzt werden. Ausserdem müssen Unternehmen am entsprechenden Pilotprojekt bei Linkedin teilnehmen.

Bleibt also noch die Identifikation per Geschäfts-E-Mail. Dafür seien 4000 Unternehmen und 50 Millionen User weltweit freigeschaltet, schreibt Linkedin in einem Blogpost . Das ist allerdings nur ein Bruchteil der knapp 900 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, die Linkedin zählt. Man werde "im Laufe der Zeit weitere Unternehmen freischalten, heisst es ohne konkret zu werden.