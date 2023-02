Kris Coussens übernimmt als Country Manager bei NTT Schweiz

NTT Ltd. hat einen neuen Country Manager für die Schweiz. Wie das Unternehmen mitteilt, übernimmt Kris Coussens die Position. Zu seinen Aufgaben werde es gehören, das Wachstum der Serviceangebote in der Region voranzutreiben. Ziel sei, so die Mitteilung, die Position von NTT vom reinen Technologielieferanten hin zum Servicepartner auszubauen.

Coussens bringt 20 Jahre Erfahrung in der IT-Branche mit, insbesondere in den Bereichen Managed Services und Sales Management. Zuletzt war er Vice President GTM & Managed Services bei NTT Belgien, wo er drei Jahre lang die Verkaufs- und Bereitstellungsteams leitete. Davor besetzte er verschiedene leitende Positionen im Sales Management bei IBM Benelux und Tschechien.