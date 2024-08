Kritische Lücke in der Plattform von Acronis

Acronis warnt vor einer Schwachstelle in der Plattform Acronis Cyber ​​Infrastructure (ACI). Die Lücke wurde bereits im vergangenen Oktober gepatcht. Doch das Schweizer Unternehmen schreibt in einem Update seines Advisories: "Es ist bekannt, dass diese Sicherheitslücke in der Praxis ausgenutzt wird." Sie ermögliche Remote-Befehlsausführung aufgrund der Verwendung von Standardkennwörtern. Die Lücke ( CVE-2023-45249 ) wird inzwischen auch vom National Institute of Standards and Technology (NIST) mit einer CVSS-Bewertung von 9.8 als kritisch eingestuft. Laut Acronis verwenden über 20'000 Anbieter ACI, um rund 750'000 Unternehmen in mehr als 150 Ländern zu schützen.