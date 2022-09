Krypto-Startup 21.co holt langjährigen Goldman-Sachs-Mann als CTO

Mit David Josse holt das Zuger Startup 21.co den langjährigen Global Head of Data Engineering and Business Intelligence von der Online-Bank von Goldman Sachs an Bord. Laut Linkedin hat Josse seine berufliche Karriere 1995 als Software-Engineer bei Motorola gestartet, danach unter anderem für TransactTools respektive die New Yorker Börse gearbeitet und war 2011 zu der Investmentbank gestossen. Anfang 2021 war er zuletzt als CTO zum Fintech Symbridge gewechselt, das mit Blockchain-Technologie ein Ökosystem für Investitionen und den Handel mit digitalen Vermögenswerten bietet. Nun also, nach fast 2 Jahren, übernimmt er die technischen Teams von 21.co, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

Mit seinem Background bringe Josse fundierte Kenntnisse und eine Branchenexpertise mit, die "ihn zum idealen Leiter unserer Entwicklungsteams" mache, erklärt 21.co-Mitgründerin und Präsidentin Ophelia Snyder den Neuzugang. Der werde hauptsächlich vom Hauptsitz von 21.co in New York City aus arbeiten, heisst es weiter. Josse selbst freue sich darauf, seine Erfahrungen im traditionellen wie im digitalen Finanzbereich einbringen zu können. Unter seiner Führung wolle man weiterhin neue Produkte entwickeln, so das Fintech.