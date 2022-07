Kudelski eröffnet neues Security-Zentrum in Madrid

In Madrid ist ein weiteres Cyber Fusion Center (CFC) von Kudelski eröffnet worden, teilt das Unternehmen mit. Damit reagiere man auf das Wachstum von Kudelski Security in Europa.

Das CFC in Spanien werde die Reichweite der bestehenden Zentren in der Schweiz und den USA erweitern, heisst es weiter. 2017 sei die CFC-Strategie überarbeitet und die Plattform für Managed Detection and Response (MDR) neu aufgebaut worden.

"Im Zuge unseres Wachstums haben wir weitere Zentren eingerichtet. Dies ermöglicht es uns, Cyber-Spezialisten in der Nähe der Kunden einzustellen, was uns Vorteile in Bezug auf die lokale Sprache und Zeitzone bietet und unsere Reaktionsfähigkeit verbessert", erklärt Andrew Howard, CEO von Kudelski Security, in der Mitteilung.

Das neue Zentrum befindet sich in einer bereits bestehenden Niederlassung in Madrid. Mit einem "rund um die Uhr" MDR-Service werde jetzt der Einblick in Bedrohungen und Sicherheitslücken in IT-, Cloud-, Endpunkt- und ICS-Umgebungen verstärkt, so die Mitteilung.