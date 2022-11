Kyndryl kann sich ein wenig erholen

Die Ausgliederung von IBM und Kyndryl liegt letzterem immer noch schwer auf dem Magen. Seit dem 4. November 2021 wird Kyndryl als unabhängiges Unternehmen an der New Yorker Börse gehandelt. Von da an hatte das Unternehmen mit Schulden und Beschränkungen seiner ehemaligen Muttergesellschaft zu kämpfen. Nun wolle man Änderungen vornehmen, um ein profitables Wachstum zu finden, lässt sich Kyndryl-CEO Martin Schroeter zitieren.