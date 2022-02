Kyndryl schliesst den nächsten grossen Cloud-Pakt

Alexander Dalheimer, Leiter von Kyndryl in der Schweiz, hatte es im November 2021 im Interview mit inside-it.ch schon angekündigt: Das IBM-Spinoff werde sich im Rahmen von Partnerschaften für andere Unternehmen öffnen. Nun also für AWS. Noch im vergangenen Jahr gab man die Partnerschaften mit Microsoft, VMware und SAP bekannt.

"Neu betreiben wir nicht nur, was IBM baut, sondern auch, was andere Technologiefirmen wie Oracle, Dell, AWS, Microsoft, etc. bauen", sagte Dalheimer. Von diesen bekannten Namen ist nun mit AWS eine weitere gewichtige strategische Partnerschaft geschlossen worden.

"Neben der Zusammenarbeit mit AWS zur Bereitstellung von Lösungen für die wichtigsten Unternehmenskunden von Kyndryl auf der ganzen Welt plant Kyndryl, seine eigene interne Infrastruktur in der Cloud aufzubauen und AWS als bevorzugten Cloud-Anbieter zu nutzen", heisst es in einer Mitteilung. Als Teil dieser Ankündigung wird AWS zum Kyndryl Premier Global Alliance Partner.

Die beiden Unternehmen würden in den Aufbau eine sogenannte globalen "AWS-Praxis" investieren, also ihre gemeinsamen Fähigkeiten und Dienstleistungen kombinieren. Auch werde Kyndryl ein AWS-Cloud-Kompetenzzentrum einrichten, "um Kundenlösungen und -services zur Unterstützung unternehmenskritischer Infrastrukturen, Technologien der nächsten Generation und zur Modernisierung von Anwendungen und Arbeitsabläufen in allen Branchen anzubieten".

Weiter gaben die beiden neuen Partner bekannt, dass sie einen Accelerator für VMware Cloud on AWS entwickeln und dabei ihre "engen Partnerschaften mit VMware" nutzen würden. Es gebe noch viele Kyndryl-Kunden, die VMware lokal ausführen. Denen wolle man einen Weg zur VMware Cloud on AWS eröffnen, so die Mitteilung.