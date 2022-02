Läutet Irland den "Mexit" ein?

Ein Schritt der irischen Daten­schutz­behörde (IDPC) könnte weitreichende Folgen für Meta, aber auch weitere amerikanische Tech-Konzerne haben. Eine Anordnung der IDPC verlange von Meta die Aussetzung des Daten­transfers in die USA, berichtet 'The Irish Times'.

Die irische Datenschutzbeauftragte Helen Dixon habe am 21. Februar in einem Urteilsentwurf die Aussetzung der transatlantischen Datenübermittlung beantragt. Die Endgültige Entscheidung hänge aber noch von der Zustimmung der anderen Datenschutzbeauftragten der EU-Länder ab, so der Bericht.

Die irische Datenschutzbehörde ist wichtig in Bezug auf Meta, aber auch andere US-Konzerne wie Google, Twitter oder Linkedin, die ihren EU-Hauptsitz in Dublin haben.

Intentionale Datenübertragung "essenziell" für Meta

Für das operative Geschäft von Meta sei es essenziell, Daten von europäischen Nutzerinnen und Nutzern auch auf amerikanischen Servern zu speichern, erklärte der Konzern Anfang Monat in einem Schreiben an die US-Börsen­auf­sicht. Sollten keine neuen Vereinbarungen mit der EU getroffen werden können, "werden wir wahrscheinlich nicht mehr in der Lage sein, Facebook und Instagram in Europa anzubieten".

Die Facebook-Mutter drohte also indirekt mit einem "Mexit". Etwas später relativierte das Unternehmen, man wolle Europa nicht verlassen. Die Unsicherheit bei internationalen Datenübertragungen stelle aber ein Geschäftsrisiko dar.

Meta kann Stellung nehmen

Laut der IDPC hat Meta nun 28 Tage Zeit, auf die Entscheidung zu reagieren. Danach werde man einen Entwurf für andere Aufsichtsbehörden vorbereiten, erklärt die IDPC gegenüber der irischen 'Times'.

Meta bestätigt gegenüber der Zeitung, den Entwurf der IDPC erhalten zu haben. Der Konzern fügt an, dass eine Aussetzung des Datentransfers nicht nur "Millionen von Menschen, Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmen in der EU schaden" würde, sondern auch "Tausenden von anderen Unternehmen, die sich auf den Datentransfer zwischen der EU und den USA verlassen".

Noch keine Lösung nach "Privacy Shield"

Im Sommer 2020 hatte der Europäische Gerichtshof das Abkommen Privacy Shield gekippt. Dieses war eine wichtige Rechtsgrundlage für die Übertragung personenbezogener Daten in die USA. Begründet wurde der Schritt damit, dass Daten europäischer Nutzer in den USA durch die dort geltenden Gesetze nicht ausreichend vor Behördenzugriffen geschützt seien.

Meta weist gegenüber der 'Irish Times' weiter darauf hin, dass man auf eine langfristige Lösung hoffe. Aber seit das Privacy-Shield-Abkommen gekippt wurde, fehlt dieses. Die EU und die USA haben sich bislang nicht auf ein neues Abkommen einigen können.