Lange Vertragsdauer, keine Web-Lösung – Zuger Steuersoftware sorgt für Diskussionen

Der Kanton Zug präsentiert sich mit dem Crypto Valley als digitaler Vorreiter der Schweiz. Seit letztem Jahr sollen dort Steuern mit Bitcoin oder Ether beglichen werden können, teilte die Finanzdirektion im Herbst 2020 mit. Was sie damals nicht sagte: Wer im Kanton eine Steuererklärung ausfüllt, muss noch immer eine Software installieren. "Nutzen Sie die bequeme Internet-Technologie und laden Sie die Software zur Steuererklärung 2021 auf Ihren Computer herunter", heisst es in einem Handbuch zum Angebot.

Zuständig für die Software ist Information Factory mit Hauptsitz in Zürich. Das Unternehmen entwickelt die hauseigene Lösung in Zug weiter und erhielt den Auftrag dafür jeweils freihändig. Es gehe dabei um Millionen, schreibt nun die 'Luzerner Zeitung'. Der letzte Zuschlag wurde im Juli 2016 publiziert, damals erhielt Information Factory einen freihändigen Auftrag über 720'000 Franken.

Die Zeitung ist auf die Geschichte aufmerksam geworden, weil im Nachbarkanton Luzern bei der Beschaffung einer neuen Steuersoftware nicht alles mit rechten Dingen zu und her gegangen sein soll. Der Kanton, der bislang dieselbe Lösung wie Zug einsetzt, wurde deswegen von der Wettbewerbskommission (Weko) dazu verdonnert, in den nächsten Jahren sämtliche Beschaffungen der Dienststelle Steuern gegenüber der Weko offenzulegen.

Die Weko kritisierte in Luzern auch die lange Vertragsdauer von über 10 Jahren, in Zug läuft die Vereinbarung mit Information Factory laut Bericht bereits 20 Jahre. Auf Anfrage der 'Luzerner Zeitung' gab sich Finanzdirektor Heinz Tännler diesbezüglich zugeknöpft und teilte mit Verweis auf "Investitionsschutz" mit: es gebe keinen Grund, ein bewährtes und akzeptiertes Programm vorzeitig abzulösen. Der Kanton habe sich an rechtliche Vorgaben gehalten und werde das auch künftig tun.

eTax gäbe es auch als Web-Lösung

Die in Zug eingesetzte Software wurde kontinuierlich weiterentwickelt und erlaubt laut Information Factory seit 2018 die papierlose Einreichung der Steuererklärung. Allerdings mit der Besonderheit, dass man dazu in Zug ein Programm auf seinem Rechner installieren muss, obgleich eTax auch als Web-Lösung angeboten wird. In Schwyz wurde dies bereits implementiert. Auch in anderen Innerschweizer Kantonen, wie Nidwalden, Obwalden und Uri ist die Cloud-Lösung gängig. In Zug steht eTax indes für Windows, OSX und Linux zur Verfügung auf anderen Betriebssystemen läuft die Software nicht.

Gegen den Vorwurf, dies sei altmodisch, wehrt sich SVP-Politiker Tännler: Es handle sich lediglich um eine Momentaufnahme, die sich im Rahmen eines Investitionszyklus ergebe. Der 20-jährige Vertrag mit Information Factory ist indes ungewöhnlich lang. Es stehe eine grössere Modernisierung in absehbarer Zeit an, sagt Finanzdirektor Tännler.

Dieselbe Konstellation wie in Luzern