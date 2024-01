Langjährige "Hypi"-Chefin Marianne Wildi zieht sich zurück

Seit 2010 amtet Marianne Wildi als CEO der Hypothekarbank Lenzburg, nun will sie sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Wie die Bank mitteilt, wird Wildi an der kommenden Generalversammlung zur Wahl in den VR der Bank vorgeschlagen.

Dort werde sie Therese Suter ersetzen, die sich nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stelle, schreibt die Bank. Über die Nachfolge von Wildi will die Bank in den kommenden Wochen informieren.

Die Hypothekarbank gehört in der Schweizer Finanzwelt zu den digitalen Vorreiterinnen in Sachen digitalem Angebot. Vom Onlinemagazin 'Finews' wurde sie 2016 als "digitalste Bank der Schweiz" ausgezeichnet. Ein Jahr später hat sie sich als erste Bank in der Schweiz für Fintechs geöffnet und ihr Kernbankensystem respektive Daten und Services rund um Konten, Depots und andere Prozesse Drittanbietern zur Verfügung gestellt.

Mittlerweile verdient die Bank auch mit Software Geld. Das Banking-as-a-Service-Geschäft (BaaS) habe sich auch 2023 positiv entwickelt, heisst es in der aktuellen Mitteilung. Der BaaS-Bereich wurde Ende letzten Jahres unter der eigenständigen Marke HBL Solutions gebündelt.