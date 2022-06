Langjähriger Uefa-CIO wechselt zu Schweizer Coworking-Riesen

Daniel Marion ist neuer CIO bei der International Workplace Group (IWG), einem multinationalen Unternehmen im Bereich Coworking Spaces mit Steuersitz in Zug. Er stösst vom Fussballverband Uefa, wo er über 20 Jahre für die Informatik zuständig war, zum Konzern. Der ehemalige Manager trete die Nachfolge von Andre Sharpe an, der zum Chief Transformation Officer von IWG befördert worden sei, schreibt das französischsprachige 'ICT Journal'.

In seiner neuen Funktion soll Marion von der Schweiz aus den gesamten Technologiebereich verantworten, wie ein Sprecher der IWG der Redaktion des 'ICT Journals' erklärte. Der IT-Manager bringe viel Erfahrung im Aufbau und der Leitung von dezentralen Teams und komplexen Transformationen mit. Ebenfalls unterstützt die Gruppe laut dem Sprecher mehr als 8 Millionen Menschen bei der hybriden Arbeit an Tausenden von Standorten weltweit in über 120 Ländern.

"Die letzten zwei Jahre haben die Art und Weise verändert, wie Menschen arbeiten und in Zukunft arbeiten werden. Ich freue mich darauf, einen Mehrwert zu schaffen, indem ich Mitarbeitern und Organisationen das richtige Büro am richtigen Ort zur richtigen Zeit biete und die weltweite Umstellung auf hybrides Arbeiten unterstütze", schreibt Marion auf seinem Linkedin-Profil.

Die IWG wurde 1989 als britische Holdinggesellschaft gegründet und ist heute an der Londoner Börse notiert. Nach eigenen Angaben zählt sie weltweit über 10'000 Beschäftigte in 120 Ländern, die 2021 fast 2,5 Milliarden Pfund (rund 3 Mia. Franken) umgesetzt haben. Zu den Marken der Gesellschaft zählen Regus und Spaces, letztere hat allein in Zürich 5 Coworking-Spaces.