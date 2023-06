Laser ermöglicht Internet-Backbone über Satellit

Das Rückgrat des Internets – den Backbone – bildet ein dichtes Netzwerk aus Glasfaserkabeln, die jeweils bis zu mehr als hundert Terabit an Daten pro Sekunde zwischen den einzelnen Netzknoten transportieren. Weil viele dieser Verbindungen durch die Tiefsee führen, sind solche Unterfangen enorm kostspielig: Ein einziges Kabel durch den Atlantik erfordert mehrere hundert Millionen Dollar. Dabei gibt es immer mehr solche Verbindungen. Das Beratungs­unternehmen Telegeography zählt aktuell 530 aktive Untersee­kabel, Tendenz steigend.

Schon bald dürfte der hohe finanzielle Aufwand aber nicht mehr nötig sein. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der ETH Zürich haben in einem europäischen Horizon-2020-Projekt gemeinsam mit Partnern aus der Raumfahrtindustrie eine optische Terabit-Datenübertragung durch die Luft demonstriert. Mit dieser sollen künftig wesentlich kostengünstigere und auch viel schneller erstellbare Backbone-Verbindungen über erdnahe Satelliten-Konstellationen möglich werden.

Satelliten-Internet ist an sich nichts Neues. Elon Musks Starlink-Satelliten bringen das Internet in die entlegensten Regionen der Welt. Das neue Lasersystem der ETH Zürich basiert aber auf einer anderen Technologie. Statt mit Wellenlängen im Mikrowellenbereich werden die WLAN- oder Mobilfunkdaten mit dem Lasersystem im Bereich des nahen Infrarotlichts übertragen. Dabei kommen rund 10'000-mal kürzere Wellenlängen zum Einsatz, was eine viel schnellere Datenübertragung ermögliche

Vom Jungfraujoch bis Bern

Erprobt wurde das Laser-System allerdings nicht mit einem Satelliten im Weltraum, sondern durch eine Übertragung zwischen der Hochalpinen Forschungsstation auf dem Jungfraujoch und dem Zimmerwald Ob­ser­va­to­ri­um der Universität Bern. Diese 53 Kilometer lange Strecke sei für die Datenübertragung wesentlich anspruchsvoller als die Strecke zwischen einem Satelliten und der Erde, hiess es von der ETH Zürich. Denn die bodennahe Atmosphäre sei viel dichter und voller Turbulenzen.

Luftbild (oben) und Querschnitt (unten) des Experiments. Grafik: Light: Science & Applications

Industriepartner sollen es nun in ein marktfähiges Produkt umsetzen. "Unser System bedeutet einen Durch­bruch", gab sich Studienleiter Jürg Leuthold in der Mitteilung überzeugt. "Bisher gelang es nur, entweder grosse Distanzen mit kleinen Bandbreiten von wenigen Gigabit oder kurze Distanzen von wenigen Metern mit grossen Bandbreiten per Freilandlaser zu verbinden." Die Resultate des Experiments publizierten die Forscherinnen und Forscher im Fachmagazin 'Light: Science & Applications' Industriepartner sollen es nun in ein marktfähiges Produkt umsetzen. "Unser System bedeutet einen Durch­bruch", gab sich Studienleiter Jürg Leuthold in der Mitteilung überzeugt. "Bisher gelang es nur, entweder grosse Distanzen mit kleinen Bandbreiten von wenigen Gigabit oder kurze Distanzen von wenigen Metern mit grossen Bandbreiten per Freilandlaser zu verbinden."