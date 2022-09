Lastpass-Hack: Passwörter waren wohl nicht betroffen

Ende August wurde der weit verbreitete Passwort-Management-Dienst Lastpass von Hackern geknackt, die dabei in die Entwicklungsumgebung eindringen und Quellcode kopieren konnten.

Nun habe eine nachträgliche, zusammen mit dem Cybersecurity-Spezialisten Mandiant durchgeführte Untersuchung dies bestätigt, schreibt der Lastpass-CEO Karim Toubba in einem Post auf der Webseite des Dienstleisters . "Obwohl der Angreifer fähig war, Zugang zur Entwicklungsumgebung zu erhalten, haben das Design unseres Systems und die eingebauten Kontrollen verhindert, dass der Angreifer Zugriff auf Kundendaten oder verschlüsselte Passwort-Vaults erhalten konnte", so Toubba.

Die Untersuchung habe des Weiteren gezeigt, dass sich der Angreifer via das kompromittierte Endgerät eines Entwicklers Zugang zur Entwicklungsumgebung verschafft habe. Wie das Gerät gehackt wurde, sei unklar. Danach habe der Angreifer aber Zugang zur Entwicklungsumgebung erhalten, sobald sich der betroffene Entwickler selbst erfolgreich eingeloggt hatte. Dies tönt in unseren Ohren danach, dass der Angreifer das Session-Cookie abgreifen konnte, eine Angriffsmethode, die in letzter Zeit immer öfter verwendet wird.