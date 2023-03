Lausanner BPO-Dienstleister Azqore ernennt neuen CEO

Per 1. Mai 2023 wird Pierre Masclet CEO von Azqore, teilt der Lausanner BPO-Dienstleister mit. Er übernimmt die Funktion von Pascal Exertier, der in den Ruhestand geht.

Masclet kommt von Indosuez Wealth Management, der Private-Banking-Tochter von Crédit Agricole. Dort hat er laut Mitteilung seine Karriere 1992 als Leiter der Produkt- und Vermögensplanung begonnen. Nach verschiedenen Führungspositionen in Frankreich wechselte er 2012 zu Indosuez Schweiz als Head of Markets, Investment & Structuring. 2017 wurde er Chef von Indosuez in Asien und 2019 schliesslich stellvertretender CEO der gesamten Gruppe.

Indosuez Wealth Management lagerte Azqore im Juli 2018 als eigenständiges Tochterunternehmen mit Hauptsitz in Lausanne aus. Das Unternehmen bietet Business Process Outsourcing Services (BPO) und eine Banking-Softwareplattform an. Die Gründung erfolgte in Zusammenarbeit mit Capgemini. Der französische Konzern beteiligte sich wenig später mit 20% am Aktienkapital von Azqore.

Nach eigenen Angaben hat Azqore bis jetzt mehr als 60 Bankenmigrationen auf seiner Plattform durchgeführt und betreut derzeit 26 Kunden weltweit mit einem verwalteten Vermögen von rund 200 Milliarden Franken.