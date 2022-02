Lausanner Medtech-Startup zieht 20,6 Millionen Dollar an Land

Zur Beschleunigung der kommerziellen Einführung seiner KI-basierten Advise-Software (Advanced Dynamic Visualization of Intraoperative Spinal Equilibrium) für die hauseigene AR-Plattform zur Wirbelsäulenchirurgie hat Neo Medical eine Finanzierungsrunde über 20,6 Millionen Dollar abgeschlossen. Laut dem in Vilette bei Lausanne ansässigen Medtech-Startup ist die Finanzierungsrunde diesmal unter der Führung von Swisscom Ventures über die Bühne gegangen. Schon vor knapp 2 Jahren hatte man 13,2 Millionen Franken eingesammelt.

Nachdem man laut eigenen Angaben in den letzten Jahren mit der Plattform für die Wirbelsäulenchirurgie die chirurgischen Ergebnisse verbessern, die Behandlungszyklen straffen sowie die Umweltauswirkungen verringern und die Kosten im Gesundheitswesen senken konnte, will Neo Medical nun einen Schritt weitergehen. Mit dem frischen Geld soll den "Chirurgen zum ersten Mal Augmented Reality (AR) in Echtzeit für eine patientenspezifische Wirbelsäulenbehandlung" geboten werden können.

Adressieren will Neo Medical derzeit noch ungelöste klinische Probleme wie unter anderem Implantatversagen und Schraubenlockerung sowie die immer komplexer gewordenen Fixationssysteme, die inzwischen über 400 Schraubentypen umfassen können. Versprochen wird dafür, dass universelle Implantate, intelligente Instrumente und die Software von Neo Medical so zusammenarbeiten, dass diese gelöst wird.