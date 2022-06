Lenovo eröffnet erstes Werk in Europa

Wenns in der Logistik klemmt, geht man näher an die Kunden. Ganz nach diesem Motto verkürzt Lenovo mit der heutigen Eröffnung eines Werks im ungarischen Ullo die Distanz zu seiner europäischen Kundschaft. Mit einer Fläche von 50'000 Quadratmetern in 2 Gebäuden und auf 3 Stockwerken sei der Standort eine der grössten Produktionsstätten von Lenovo überhaupt, so das Unternehmen.

Laut eigenen Angaben beschäftigt Lenovo über 1000 Mitarbeitende in Ullo – Tendenz steigend. Es sei Lenovos erste eigene Fertigungsstätte in Europa. In Ungarn soll hauptsächlich Serverinfrastruktur, Speichersysteme und High-End-PC-Workstations für die Emea-Region gefertigt werden. Pro Tag können dort laut dem Anbieter mehr als 1000 Server und 4000 Workstations hergestellt werden.