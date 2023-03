Lenovo zeigt Laptop mit ausziehbarem Display

Der Computerhersteller Lenovo hat am Mobile World Congress (MWC) in Barcelona einen Laptop vorgestellt, dessen Bildschirm sich per Knopfdruck von 12,7 auf 15,3 Zoll vergrössern lässt. Möglich ist dies dank eines biegbaren OLED-Displays. Dieses wird teilweise im Gehäuse versteckt und kann bei Bedarf ausgefahren werden.

Obwohl es sich bei dem Gerät nur um ein Proof of Concept handelt, könnte die Technologie in Zukunft vielleicht zum Tragen kommen, schreibt 'Arstechnica' . Bereits im vergangenen Oktober hat Lenovo ein Mobiltelefon mit einer ähnlichen Funktion vorgestellt:

Präsentation des ausrollbaren Displays

Der Prototyp mit aufrollbarem Bildschirm sieht aus wie ein normaler Laptop. Das Display kann aber vom Seitenverhältnis 4:3 auf 8:9 erweitert werden, was schlussendlich zwei 16:9 Bildschirmen übereinander entspricht. Die Pixel­dichte soll dabei in beiden Szenarien identisch bleiben.