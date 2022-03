Lenzburger XR-Startup holt 8 Millionen Dollar

Holo One entwickelt Mixed-Reality-Lösungen für Unternehmen. Das Buzzword "Metaverse" hat dem Lenzburger Startup dabei geholfen, eine Finanzierungsrunde über 8 Millionen Dollar abzuschliessen.

Mit dem Geld der Investoren, darunter Micron und Lenovo, soll die Software namens XR Sphere weiterentwickelt werden. Diese soll es Unternehmen ermöglichen, zusammenzuarbeiten, indem digitale Inhalte mit der realen Welt in Form von Hologrammen verbunden werden. Die Lösung soll sich nach Angaben von Holo One in bestehende Geschäftsprozesse integrieren lassen.