Lernende sollen Lücke bei ICT-Fachkräften schliessen

Die fortschreitende digitale Transformation und das erwartete Wirtschaftswachstum führen in den nächsten Jahren zu einem Brutto-Fachkräftebedarf von insgesamt 128'600 zusätzlichen ICT-Fachkräften. Davon geht der Verband ICT-Berufsbildung Schweiz aus, nachdem er die Resultate einer Studie von BSS Volkswirtschaftliche Beratung ausgewertet hat.

Der Verband erwartet laut einer Mitteilung, dass das Berufsfeld ICT weiterhin überdurchschnittlich schnell wächst: 2024 übten 266'000 Personen eine ICT-Tätigkeit aus. Dies seien 68% mehr als im Jahr 2010 und knapp 3% mehr als 2022.

Von dem erwarteten Zusatzbedarf von rund 128'600 Fachpersonen können der Mitteilung zufolge voraussichtlich circa 29'800 durch Zuwanderung und rund 44'400 Personen über das Bildungssystem gedeckt werden. Damit bleibe eine Lücke von 54'400 ICT-Fachkräften, die zusätzlich ausgebildet werden müssten, so ICT-Berufsbildung Schweiz. "Ausbildung braucht Zeit. Wir müssen bereits heute handeln, um diese Lücke zu vermeiden", mahnt Verbandsgeschäftsführer Marc Marthaler.

Jeder zehnte Beschäftigte ein Lernender

ICT-Berufsbildung Schweiz gibt nach der Analyse der Zahlen den Appell zu mehr Lehrstellen aus. Hier sei in den vergangenen Jahren schon viel passiert, so der Verband. Seinen Informationen zufolge ist die Zahl der ICT-Lernenden 2023 schweizweit auf 11'453 gestiegen, was ein deutliches Plus gegenüber 2022 (10'414) bedeutet. Die Lehrstellenquote liege heute bei 5,9% (2022: 5,6%).

Um die sich abzeichnende Lücke zu schliessen, müsste der Wert jedoch auf 8,8% steigen. "Wir empfehlen Betrieben aller Branchen, spätestens ab neun ICT-Beschäftigten mindestens eine Lehrstelle zu schaffen. Aber auch kleinere Betriebe können ausbilden und einen wertvollen Beitrag leisten", betont Marthaler.