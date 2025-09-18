Lernende sollen Lücke bei ICT-Fachkräften schliessen

18. September 2025 um 11:54
image
Foto: ICT-Berufsbildung Schweiz

Der Verband ICT-Berufsbildung Schweiz geht bis 2033 von einem Bedarf an 128'600 zusätzlichen Informatik-Fachkräften aus. Nur gut die Hälfte davon kann gedeckt werden.

Die fortschreitende digitale Transformation und das erwartete Wirtschaftswachstum führen in den nächsten Jahren zu einem Brutto-Fachkräftebedarf von insgesamt 128'600 zusätzlichen ICT-Fachkräften. Davon geht der Verband ICT-Berufsbildung Schweiz aus, nachdem er die Resultate einer Studie von BSS Volkswirtschaftliche Beratung ausgewertet hat.
Der Verband erwartet laut einer Mitteilung, dass das Berufsfeld ICT weiterhin überdurchschnittlich schnell wächst: 2024 übten 266'000 Personen eine ICT-Tätigkeit aus. Dies seien 68% mehr als im Jahr 2010 und knapp 3% mehr als 2022.
Von dem erwarteten Zusatzbedarf von rund 128'600 Fachpersonen können der Mitteilung zufolge voraussichtlich circa 29'800 durch Zuwanderung und rund 44'400 Personen über das Bildungssystem gedeckt werden. Damit bleibe eine Lücke von 54'400 ICT-Fachkräften, die zusätzlich ausgebildet werden müssten, so ICT-Berufsbildung Schweiz. "Ausbildung braucht Zeit. Wir müssen bereits heute handeln, um diese Lücke zu vermeiden", mahnt Verbandsgeschäftsführer Marc Marthaler.

Jeder zehnte Beschäftigte ein Lernender

ICT-Berufsbildung Schweiz gibt nach der Analyse der Zahlen den Appell zu mehr Lehrstellen aus. Hier sei in den vergangenen Jahren schon viel passiert, so der Verband. Seinen Informationen zufolge ist die Zahl der ICT-Lernenden 2023 schweizweit auf 11'453 gestiegen, was ein deutliches Plus gegenüber 2022 (10'414) bedeutet. Die Lehrstellenquote liege heute bei 5,9% (2022: 5,6%).
Um die sich abzeichnende Lücke zu schliessen, müsste der Wert jedoch auf 8,8% steigen. "Wir empfehlen Betrieben aller Branchen, spätestens ab neun ICT-Beschäftigten mindestens eine Lehrstelle zu schaffen. Aber auch kleinere Betriebe können ausbilden und einen wertvollen Beitrag leisten", betont Marthaler.
Im Vergleich mit der letzten Erhebung von ICT-Berufsbildung Schweiz aus dem Jahr 2022 hat sich die Situation nur wenig verschärft. Damals hiess es, dass bis 2030 zusätzlich 119'600 Fachkräfte benötigt werden. Davon könnten 43'600 Personen durch Zuwanderung aus dem Ausland abgedeckt werden und 37'800 durch Ausbildung. Die Lücke wurde mit rund 38'700 ICT-Fachkräften beziffert.
image

