Lieferkette bremst auch Tesla

Die neuen Tesla-Fabriken in Berlin und Austin (USA) seien gigantische Geldverbrennunganlagen. Aber auch das Werk in Shanghai ist offenbar nicht profitabel. Die Shutdowns in China seien "sehr, sehr schwierig" gewesen. Dies sagte Firmengründer Elon Musk in einem Videointerview mit der Gruppierung 'Tesla Owners Silicon Valley'.