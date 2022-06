Loanboox holt Oliver Lang in den VR

Oliver Lang ist neu im Verwaltungsrat der Loanboox-Betreiberfirma Swiss Fintech AG. Bei Loanboox handelt es sich um eine Plattform für Fremdfinanzierungen. Zu den Kunden gehören sowohl die öffentliche Hand als auch grosse Unternehmen.

Oliver Lang verfüge über langjährige Erfahrung aus der Gründung und Führung verschiedener Wachstumsunternehmen im Versicherungs- und Risikomanagement-Bereich, heisst es in einer Mitteilung. Zuletzt amtete er als CEO beim Insurtech Wefox. Seine Karriere hat Lang bei McKinsey & Company gestartet.

Das Schweizer Unternehmen Loanbox wurde 2016 gegründet und ist mittlerweile mit 40 Mitarbeitenden in 5 Ländern aktiv. Das Unternehmen habe gezeigt, dass es erfolgreich wachsen könne, so Lang in der Mitteilung. "Grosses Potential sehe ich für Kunden im Real Estate Bereich: Immobiliengesellschaften, Immobilienfonds und Wohnbaugenossenschaften, die Loanboox sowohl als Marktplatz als auch die unterliegende Technologie als Whitelabel-Lösung verwenden."

Zu den Loanboox-Märkten gehört auch Deutschland, wo das Unternehmen eben Raphael Schöttler zum Managing Director ernannt hat. Mit dieser neu geschaffenen Funktion solle die Geschäftsentwicklung im Land vorangetrieben werden.