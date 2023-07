Localsearch holt Tech-Chef von Tamedia

Der "Telefonbuch-Herausgeber" Localsearch hat seine Geschäftsleitung um gleich zwei Mitglieder verstärkt. Neu leitet Reto Matter als Chief Technology Officer die Abteilung Data & Technology. Zudem wird auch John Lee, der bereits mehrere Jahre für Localsearch arbeitet, als Chief Strategy und New Business Officer in die Geschäftsleitung berufen.

Reto Matter startete im Juni bei Localsearch, zuletzt war er ab 2019 als CTO bei Tamedia für den Bereich Paid Media zuständig. Davor arbeitete der heute 52-Jährige rund 5 Jahre als Data Science & Analytics Expert für Swiss Re. Sein Informatikstudium absolvierte Matter an der ETH Zürich, später bildete er sich an der John-Hopkins-Universität und der University of California weiter.