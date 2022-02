Logistik-Chef verlässt Competec-Gruppe

Riet Steiger, CEO der Competec Logistik AG und Mitglied der Gruppenleitung wird das Unternehmen per sofort verlassen. Er habe sich entschieden, "nach der intensiven, von Corona geprägten Zeit einen nächsten Entwicklungsschritt ausserhalb Competec zu machen", teilt die Gruppe mit.

Steiger stiess im Oktober 2019 zum Grosshändler und wurde erster CEO von Competec Logistik. Die Unternehmensleitung habe diese Position geschaffen, um aufgrund des schnellen Wachstums und der steigenden Komplexität mehr Aufgaben der Unternehmensführung am Logistikstandort wahrzunehmen. Zudem wollte man dem Unternehmensbereich Logistik im obersten Führungs­gremium der Handelsgruppe mehr Gewicht verleihen.

Steiger und sein Team hätten in den letzten 24 Monaten enorme Volumina in der Logistik bearbeitet, so die Mitteilung. "Hinzu gekommen sind die Erweiterung des Logistikzentrums und die Verdoppelung der Belegschaft im Verlauf der Pandemie. Für sein Engagement und diese Teamleistung danke ich ihm sehr", sagt Martin Lorenz, CEO der Competec-Gruppe.

Bis Competec eine Person für die Nachfolge gefunden hat, übernimmt Lukas Camenzind den Posten ad interim. Camenzind bringe über 20 Jahre Berufs­erfahrung als Führungskraft, Projektleiter, Trainer und Coach sowie als Gründer seines eigenen Beratungsunternehmens mit, heisst es in der Mitteilung.

Lukas Camenzind

Laut seinem Linkedin-Profil arbeitete Camenzind vor seiner Selbstständigkeit bis März 2021 für die Schwyzer Kantonalbank, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Privat- und Firmenkunden. Davor war er für Swiss Life, Credit Suisse und Valiant Bank tätig.

Auf Anfrage von inside-it.ch erklärt Competec: "Lukas Camenzind hat sich vor kurzem selbständig gemacht und unterstützt unsere Organisation in der Weiterentwicklung und damit auch in der Nachfolgesuche." Für die Neu­be­setz­ung der Stelle gebe es noch keinen genauen Zeitplan.