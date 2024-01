Logitech steigert Gewinn kräftig

Logitech habe "solide Ergebnisse erzielt", so die neue CEO Hanneke Faber zur Bilanz des 3. Quartals des Geschäftsjahres 2023/24. "Aber wir werden erst zufrieden sein, wenn wir wieder ein Umsatzwachstum erreichen."

Denn im vergangenen Quartal, dem wichtigen Weihnachtsquartal, ist der Umsatz um 1% auf 1,26 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Zu konstanten Währungen wäre der Umsatz um 3% geschrumpft, wie Logitech mitteilt.

In den verschiedenen Produktkategorien entwickelte sich der Absatz derweil unterschiedlich. So sanken die Verkäufe von Gamingzubehör sowie bei Headsets und Webcams. Bei Tastaturen und Combos zeigten sie jedoch leicht nach oben.

Gewinn deutlich gesteigert

Sobald man sich allerdings der Ergebnisseite zuwendet, ist die Richtung eine ganz andere. So kletterte die Bruttomarge auf 42,3% nach 37,9% im Vorjahr. Auch das operative Ergebnis erholte sich deutlich nach dem Taucher im Vorjahr und legte um 22% auf 248,2 Millionen Dollar zu. Der Reingewinn erholte sich ebenfalls und stieg um 74% auf 244,7 Millionen Dollar.

"Die Ergebnisse des 3. Quartals zeigen unseren Fokus auf die operative Disziplin", äussert sich Finanzchef Chuck Boynton entsprechend.

Ausblick erneut erhöht

Mit den Zahlen hat Logitech die Erwartungen der Analysten insbesondere beim Ergebnis und der Bruttomarge deutlich übertroffen.

Für das Gesamtjahr 2023/24 hatte das Unternehmen die Guidance im Oktober erhöht. Diese Ziele wurden nun nochmals nach oben geschraubt. Neu erwartet der Konzern einen Umsatz von 4,2 bis 4,25 Milliarden Dollar, was nur noch ein Umsatzrückgang von 6 bis 7% wäre. Beim Ebit strebt der schweizerisch-amerikanische Konzern ein Plus von 4 bis 12% an.