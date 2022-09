Logitech wird zum Spielkonsolen-Hersteller

Logitech will seinen wichtigen Gaming-Bereich ausbauen. Der Hersteller von Peripheriegeräten werde in der laufenden Woche erstmals eine Spielkonsole vorstellen, bestätigte Firmenchef Bracken Darrell gegenüber der 'Finanz und Wirtschaft' ('FuW'). "Für uns ist das kein waghalsiger Schritt, sondern eher eine logische Weiterentwicklung", so der Logitech-CEO.

Anfang August hatte Logitech eine Partnerschaft mit Tencent Games bekannt gegeben. Man wolle gemeinsam ein Cloud-Gaming-Handheld-Gerät lancieren, das verschiedene Anbieter unterstützen soll. "Logitech G und Tencent Games haben eine gemeinsame Vision von der Zukunft des Spielens und setzen sich dafür ein", hiess es in der damaligen Mitteilung. Logitech habe "die Hardware gemacht" und Tencent die Software, sagt CEO Darrell gegenüber der 'FuW' (Paywall).

Vor wenigen Wochen sind erste Bilder des Handhelds geleakt worden. Es erinnert an die Nintendo Switch. Weiter sind auf dem Bildschirm der Google Play Store, Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, Steam, Chrome und Youtube zu erkennen. "Dieses Gerät ist das einzige, das auf alle Spiele der unterschiedlichen Dienste zugreifen und dabei auch noch mobil sein kann", zitiert heute die 'FuW' den Logitech-Chef.

Angaben zum Preis gibt es noch keine. Dem Bericht zufolge kommt das Gerät zuerst in den USA auf den Markt.