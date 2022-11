Nach dem Abbau von Stellen in der Coronakrise setzt die Lufthansa auf Wachstum und plant eigenen Angaben zufolge insgesamt 20'000 Neueinstellungen. Auch bei der Tochter Swiss sollen 2023 rund 1500 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Bereits im laufenden Jahr habe der Lufthansa-Konzern mehrere tausend Menschen an Bord geholt, so das Unternehmen. Jobangebote gibt es den Angaben zufolge in mehr als 45 Berufen. Gesucht werden vor allem Techniker, IT-Spezialistinnen, Juristen, Pilotinnen und Flugbegleiter. In den Bereichen IT- und Infrastrukturmanagement sind derzeit auf der Lufthansa-Website knapp 600 offene Stellen konzernweit gelistet.

Auch die Lufthansa-Tochter Swiss ist auf der Suche nach Personal. Der Fokus liege vor allem auf "der Rekrutierung und Ausbildung von Kabinenmitarbeitenden", teilte die Airline auf Anfrage der Nachrichtenagentur 'AWP' mit. Im kommenden Jahr sollen knapp 1000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter eingestellt werden.

Die Lufthansa Group hatte Ende September 107'000 Beschäftigte. Konzernchef Carsten Spohr hatte unlängst auf die starke Nachfrage nach der Coronakrise verwiesen und angekündigt, bis Ende 2023 konzernweit rund 20'000 neue Mitarbeitende einzustellen. Zudem seien Milliarden-Investitionen in neue Flugzeuge, Ausstattung und IT geplant, so Spohr Anfang September.