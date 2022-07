LUKB holt Chief Product Officer von Finnova als neuen Technologie-Chef

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) ernennt Simon Kauth per 1. Januar 2023 zum neuen Mitglied der Geschäftsleitung. Er übernimmt die Verantwortung für das neu strukturierte Departement Technologie & Services, wie die Bank mitteilt.

Bereits im Januar 2022 hatte die LUKB bekanntgegeben, ihre Organisation anzupassen. So wechselt unter anderem der Bereich Informatik, der aktuell CFO Marcel Hurschler unterstellt ist, in das bisherige Departement Marktservices. Ziel sei es, die wichtiger werdenden Themenfelder IT und Digitalisierung in der Organisation besser zu verankern, hiess es damals.