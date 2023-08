Luzern erhöht Informatikbudget um fast 50%

Im Jahr 2024 will der Kanton Luzern insgesamt 5,1 Millionen Franken mehr für "Informatik und Material" ausgeben als dieses Jahr. Damit steigt das Budget für diesen Bereich auf insgesamt 50,4 Millionen Franken, wie aus dem " Aufgaben und Finanzplan des Kantons für die Jahre 2024 bis 2027 " hervorgeht.

Bei diesen Mehrausgaben bleibt es nicht. Für die Jahre 2025 bis 2027 sind weitere Budgeterhöhungen in der IT vorgesehen. Sie steigen jedes Jahr an:

2025: 58 Millionen Franken

2026: 62,4 Millionen Franken

2027: 66,9 Millionen Franken

Der Innerschweizer Kanton erhöht seine IT-Ausgaben kontinuierlich. Im Jahr 2027 werden sie 21,6 Millionen mehr betragen als das heutige Budget von 45,3 Millionen. Begründet werden die Mehrausgaben im Bericht mit der "Weiterführung der Digitalisierung" und den "Anforderungen an die IT-Sicherheit". Letztere erfordern einen "höheren Mittelbedarf im Personal und Sachaufwand", heisst es im Bericht.

Neue Compis für Verwaltungsangestellte

Wohl noch im aktuellen Rechnungsjahr wird die Neuanschaffung von neuer Hardware für Kantonsangestellte verbucht . Die Dienststelle Informatik in Luzern hat 10'000 Business-Desktops und -Notebooks "in verschiedenen Ausführungen" eingekauft. Der Zuschlag über 11,6 Millionen Franken ging an HP. Im Paket dabei ist zwar "Zubehör-Hardware", aber keine Monitore. HP hat sich bei der Ausschreibung gegen einen Konkurrenten durchgesetzt.

Um das Rollout an die rund 160 Standorte im gesamten Kanton Luzern kümmert sich die Regensdorfer Firma Dplan IT Solutions, welche sich gegen 4 weitere Mitbietende durchgesetzt hat und gemäss Simap etwas über eine Million Franken verrechnen darf.