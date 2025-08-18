Luzern möchte Fallführungssoftware für das Asylwesen ablösen

18. August 2025 um 12:35
Foto: Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen Kanton Luzern

Seit 2016 ist im Kanton die Software Tutoris im Einsatz. Jetzt wird eine Nachfolgelösung gesucht, die bis zu 15 Jahre lang laufen soll.

Seit Anfang 2016 ist die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) des Kantons Luzern für die operative Fallführung im Asyl- und Flüchtlingsbereich verantwortlich. Infolge der damaligen Übernahme der Zuständigkeiten sei "unter hohem Zeitdruck" die aktuell laufende Fallführungslösung Tutoris von Infogate eingeführt worden, schreibt die DAF zu einer neuen Ausschreibung, mit der sie Tutoris ablösen will.
